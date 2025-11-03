KİV: Türkiyə hələ ki Ermənistanla sərhədi açmağı planlaşdırmır
Region
- 03 noyabr, 2025
- 16:00
Ankara bildirib ki, Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərinin açılması məsələsi münasibətlərin normallaşması prosesindən asılı olacaq.
"Report" "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin diplomatik mənbəsi məlumat yayıb.
Mənbə qeyd edib ki, Ankara ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması üzrə danışıqlar prosesi davam edir.
"Hazırda söhbət konkret sərhədin açılmasından yox münasibətlərin normallaşmasından gedir. Bu məsələ (sərhədin açılması - red.) prosesin gedişatından asılı olacaq, hələ ki konkret müddət yoxdur", - mənbə nəşrə bildirib.
Son xəbərlər
16:39
"Real"ın futbolçusunda xroniki zədə aşkarlanıbFutbol
16:36
Müdafiə naziri: Ermənistan hərbi-texniki razılaşmalara yenidən baxacaqRegion
16:35
Rafael Ağayev eşitmə məhdudiyyətli karateçilərlə görüşübFərdi
16:29
Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınmış oyunun tarixi bəlli olubKomanda
16:26
Azərbaycan XİN Panamanı təbrik edibXarici siyasət
16:21
Ermənistan Aİ-nin viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə Fəaliyyət Planını alacaqRegion
16:21
Foto
Naxçıvanda iki nasos stansiyası yenidən qurulurİnfrastruktur
16:18
"İlqar Mustafayev dedi ki, işləmək istəyirsənsə, tenderə qoşul" - BULVARDAKI MƏNİMSƏMƏYLƏ BAĞLI MƏHKƏMƏHadisə
16:17
Foto