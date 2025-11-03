İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 16:00
    KİV: Türkiyə hələ ki Ermənistanla sərhədi açmağı planlaşdırmır

    Ankara bildirib ki, Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərinin açılması məsələsi münasibətlərin normallaşması prosesindən asılı olacaq.

    "Report" "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin diplomatik mənbəsi məlumat yayıb.

    Mənbə qeyd edib ki, Ankara ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması üzrə danışıqlar prosesi davam edir.

    "Hazırda söhbət konkret sərhədin açılmasından yox münasibətlərin normallaşmasından gedir. Bu məsələ (sərhədin açılması - red.) prosesin gedişatından asılı olacaq, hələ ki konkret müddət yoxdur", - mənbə nəşrə bildirib.

