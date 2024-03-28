СМИ: США не передали России все данные о теракте в Crocus City Hall

Американские чиновники не поделились с российскими коллегами всеми данными о планируемом теракте в подмосковном Crocus City Hall из опасений, что в Москве могут раскрыть информантов американских спецслужб и методы их разведки.

Американские чиновники не поделились с российскими коллегами всеми данными о планируемом теракте в подмосковном Crocus City Hall из опасений, что в Москве могут раскрыть информантов американских спецслужб и методы их разведки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили американским чиновникам делиться информацией о террористическом заговоре "сверх необходимого из опасений, что российские власти могут узнать об источниках или методах их разведки".

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. По последним данным, число погибших превысило 140 человек.