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СМИ: США не передали России все данные о теракте в Crocus City Hall

СМИ: США не передали России все данные о теракте в Crocus City Hall Американские чиновники не поделились с российскими коллегами всеми данными о планируемом теракте в подмосковном Crocus City Hall из опасений, что в Москве могут раскрыть информантов американских спецслужб и методы их разведки.
В регионе
28 марта 2024 г. 13:50
СМИ: США не передали России все данные о теракте в Crocus City Hall

Американские чиновники не поделились с российскими коллегами всеми данными о планируемом теракте в подмосковном Crocus City Hall из опасений, что в Москве могут раскрыть информантов американских спецслужб и методы их разведки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили американским чиновникам делиться информацией о террористическом заговоре "сверх необходимого из опасений, что российские власти могут узнать об источниках или методах их разведки".

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. По последним данным, число погибших превысило 140 человек.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ “Crocus City Hall”dakı terror aktı ilə bağlı bütün məlumatları Rusiyaya ötürməyib

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