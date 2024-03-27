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В теракте в "Крокус Сити Холле" погибли 143 человека

В теракте в "Крокус Сити Холле" погибли 143 человека МЧС России опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", в нем указаны 143 человека.
В регионе
27 марта 2024 г. 21:27
В теракте в Крокус Сити Холле погибли 143 человека

МЧС России опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", в нем указаны 143 человека.

Как передает Report, список составлен по состоянию на 20:00 (21:00 – бакинское) 27 марта и основан на данных Минздрава РФ.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что в ведомство поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате террористического акта. В настоящее время опознаны тела 84 погибших, в том числе 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

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Версия на азербайджанском языке “Crocus City Hall”dakı terror aktında ölənlərin sayı 143 nəfərə çatıb

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