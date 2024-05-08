СГБ Грузии: В Тбилиси готовятся беспорядки на митингах с участием украинцев

На митингах против законопроекта об иноагентах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием добровольцев из Украины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии.
По ее данным, участников протестных акций тренируют зарубежные инструкторы.
Кроме того, организаторы протестов в Тбилиси получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты. Их цель - захват власти насильственным путем, заявила спецслужба.
Митингующие планируют парализовать транспортные узлы, забаррикадировать административные здания. Они используют методы "цветных революций".