СГБ Грузии: В Тбилиси готовятся беспорядки на митингах с участием украинцев

На митингах против законопроекта об иноагентах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием добровольцев из Украины.

На митингах против законопроекта об иноагентах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием добровольцев из Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии.

По ее данным, участников протестных акций тренируют зарубежные инструкторы.

Кроме того, организаторы протестов в Тбилиси получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты. Их цель - захват власти насильственным путем, заявила спецслужба.

Митингующие планируют парализовать транспортные узлы, забаррикадировать административные здания. Они используют методы "цветных революций".