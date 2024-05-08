О нас

СГБ Грузии: В Тбилиси готовятся беспорядки на митингах с участием украинцев

СГБ Грузии: В Тбилиси готовятся беспорядки на митингах с участием украинцев На митингах против законопроекта об иноагентах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием добровольцев из Украины.
В регионе
8 мая 2024 г. 10:12
СГБ Грузии: В Тбилиси готовятся беспорядки на митингах с участием украинцев

На митингах против законопроекта об иноагентах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием добровольцев из Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии.

По ее данным, участников протестных акций тренируют зарубежные инструкторы.

Кроме того, организаторы протестов в Тбилиси получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты. Их цель - захват власти насильственным путем, заявила спецслужба.

Митингующие планируют парализовать транспортные узлы, забаррикадировать административные здания. Они используют методы "цветных революций".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgia’s State Security Service: Riots being prepared at rallies with participation of Ukrainians in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan DTX: Aksiyalara xaricdəki vətəndaşlar və Ukraynada döyüşən bəzi şəxslər cəlb edilib

Экслюзивные новости

Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi