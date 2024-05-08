Амирбеков: Согласие Армении на COP29 в Баку - результат мер по укреплению доверия

Армения, как член бюро COP, согласилась с тем, что Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) - результат мер по укреплению доверия.

Армения, как член бюро COP, согласилась с тем, что Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) - результат мер по укреплению доверия.

Как передает Report, об этом в интервью немецкой газете "Zeit" заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По его словам, обмен военнослужащими между странами также является благоприятной тенденцией, также способствующей укреплению доверия между Баку и Ереваном.

"Обратите внимание на соглашение с Арменией по климатической конференции COP29. Мы договорились об обмене 32 военнослужащих Армении на двух азербайджанских. В то же время Армения стала членом бюро COP и, в свою очередь, согласилась с тем, что в Азербайджане пройдет климатическая конференция COP29 в этом году. Это стало результатом мер по укреплению доверия и показывает, как это можно сделать", - сказал Амирбеков.