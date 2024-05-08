Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.



Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Этот саммит станет юбилейным - в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС.

Членами ЕАЭС являются Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. В заседании Высшего Евразийского экономического совета также примут участие лидеры Узбекистана и Кубы, которые являются странами-наблюдателями при ЕАЭС.

Они обсудят ход выполнения решения Высшего Евразийского экономического совета "О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", а также реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС. В повестку дня заседания включены вопросы о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Монголией с другой стороны, о внесении изменений в регламент работы Евразийской экономической комиссии, о представлении информации в соответствии с протоколом о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Кроме того, намечено обсудить вопросы подписания протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Социалистической Республикой Вьетнам - с другой в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров.

