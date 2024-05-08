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В ФРГ задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Турции

В ФРГ задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Турции Федеральная полиция Германии задержала 47-летнего литовца, подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Турции в ноябре 2023 года.
В регионе
8 мая 2024 г. 07:11
В ФРГ задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Турции

Федеральная полиция Германии задержала 47-летнего литовца, подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Турции в ноябре 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщила газета Mittelbayerische Zeitung.

Полиция ФРГ задержала подозреваемого, находящегося в международном розыске, в автобусе дальнего следования в Верхнем Пфальце (федеральная земля Бавария). Он пытался пройти пограничный контроль вблизи Вайдхауса, находясь в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен.

По данным правоохранителей, с момента совершения убийства мужчина находился в бегах, в его отношении действует так называемое красное уведомление - запрос на арест и экстрадицию в Турцию. Решение о выдаче должна принять прокуратура Нюрнберга, которая сейчас занимается этим делом.

Турецкий телеканал Kent TV передает, что речь идет об Андрее Кушлевиче (Куслевиче), который подозревается в убийстве гражданки России Ирины Двизовой и ее дочери Даяны Двизовой в Бодруме. Описание задержанного совпадает с ним.

Ранее газета Sabah со ссылкой на правоохранительные органы сообщала, что мужчина, подозреваемый в убийстве двух россиянок в Бодруме, после преступления покинул Турцию и улетел в Литву. Издание отмечало, что подозреваемый служит по контракту в Вооруженных силах Литвы.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə keçmiş həyat yoldaşı və qızını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs Almaniyada saxlanılıb

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