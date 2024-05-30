Багери Кани: Переговоры о снятии санкций с Тегерана до сих пор продолжаются

В Иране сообщили, что переговоры по снятию санкций не прекратились после гибели президента Ибрахима Раиси.

В Иране сообщили, что переговоры по снятию санкций не прекратились после гибели президента Ибрахима Раиси.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел исламской республики Али Багери Кани.

"Обмен сообщениями не прекратился и продолжается до сих пор", - приводит слова дипломата агентство IRNA. При этом он отметил, что "ядерная деятельность [в Иране] продолжается под контролем Высшего совета национальной безопасности".

Багери Кани также анонсировал поездки в ряд стран Ближнего Востока для обсуждения палестино-израильского конфликта.