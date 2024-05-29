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Парламент Грузии преодолел вето на проект льгот при выводе средств из офшоров

Парламент Грузии преодолел вето на проект льгот при выводе средств из офшоров Парламент Грузии преодолел вето президента на поправки в Налоговый кодекс, предполагающие списание задолженностей по налогам и пени, накопленным до 1 января 2021 года, а также налоговые льготы при выведении активов из офшорных зон.
В регионе
29 мая 2024 г. 16:33
Парламент Грузии преодолел вето на проект льгот при выводе средств из офшоров

Парламент Грузии преодолел вето президента на поправки в Налоговый кодекс, предполагающие списание задолженностей по налогам и пени, накопленным до 1 января 2021 года, а также налоговые льготы при выведении активов из офшорных зон.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Грузия.

За преодоление вето проголосовали 83 депутата, против один, против предложения президента не принимать такой закон проголосовали 64 депутата, за - один.

Парламент Грузии принял поправки 19 апреля. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступных кругов и спецслужб, и поправки принимаются для того, чтобы грузинский миллиардер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны запада. Власти утверждают, что подобное невозможно, так как вывод средств производится через международные системы, которые контролируют соблюдение санкций.

Речь идет о выводе лишь тех активов, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года, при этом при условии, если 100-процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и та же компания или лицо.

Согласно законопроекту, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому активу, если операция будет завершена до 1 января 2028 года.

При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании или предприятия.

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