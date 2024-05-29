Парламент Грузии преодолел вето на проект льгот при выводе средств из офшоров

Парламент Грузии преодолел вето президента на поправки в Налоговый кодекс, предполагающие списание задолженностей по налогам и пени, накопленным до 1 января 2021 года, а также налоговые льготы при выведении активов из офшорных зон.

Парламент Грузии преодолел вето президента на поправки в Налоговый кодекс, предполагающие списание задолженностей по налогам и пени, накопленным до 1 января 2021 года, а также налоговые льготы при выведении активов из офшорных зон.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Грузия.

За преодоление вето проголосовали 83 депутата, против один, против предложения президента не принимать такой закон проголосовали 64 депутата, за - один.

Парламент Грузии принял поправки 19 апреля. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступных кругов и спецслужб, и поправки принимаются для того, чтобы грузинский миллиардер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны запада. Власти утверждают, что подобное невозможно, так как вывод средств производится через международные системы, которые контролируют соблюдение санкций.

Речь идет о выводе лишь тех активов, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года, при этом при условии, если 100-процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и та же компания или лицо.

Согласно законопроекту, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому активу, если операция будет завершена до 1 января 2028 года.

При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании или предприятия.