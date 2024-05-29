КНБ Казахстана предотвратил два теракта, в том числе один - за рубежом

C начала 2024 года в Казахстане предотвращены два теракта.

C начала 2024 года в Казахстане предотвращены два теракта.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, эти данные озвучил глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Ермек Сагимбаев, отчитываясь о работе ведомства президенту Касым-Жомарту Токаеву.

"С начала года предотвращены два теракта, в том числе один – за рубежом совместно с иностранными партнерами", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

По его словам, на основе расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Еще в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются.

Кроме того, не допущен въезд в республику 139 иностранцев, более 280 зарубежных граждан депортированы из Казахстана в связи с экстремистскими взглядами.

Он также отметил, что из незаконного оборота изъяты 237 единиц огнестрельного оружия, 27 взрывных устройств, более 4 500 единиц боеприпасов и иные средства террора;