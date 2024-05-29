О нас

В Кыргызстане задержали девять членов религиозно-экстремистской группы

В Кыргызстане задержали девять членов религиозно-экстремистской группы Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Кыргызстана задержали девять членов религиозно-экстремистского течения "Йакын Инкаар".
В регионе
29 мая 2024 г. 17:12
В Кыргызстане задержали девять членов религиозно-экстремистской группы

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Кыргызстана задержали девять членов религиозно-экстремистского течения "Йакын Инкаар".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В селе Большевик Ат-Башинского района Нарынской области ГКНБ совместно с УВД Нарынской области в рамках уголовного дела и с санкции суда проведены обысковые мероприятия по местам жительства 9 активных членов религиозно-экстремистского течения "Йакын Инкаар". По результатам следственно-оперативных мероприятий задержаны и водворены в изолятор временного содержания УВД Нарынской области 9 членов "Йакын Инкаар", - говорится в сообщении.

Во время обыска у подозреваемых были обнаружены книги, тетради, брошюры и электронные носители, содержащие информацию "экстремистского характера". "По изъятым материалам назначены судебные экспертизы", - отмечает пресс-центр.

"Йакын Инкар" запрещена в ряде государств Центральной Азии. Ее адепты отказываются от всех современных технологий, не признают никакие государственные институты, ходят в арабской одежде исключительно пешком и считают своей целью построение халифата в отдельно взятой стране.

В переводе с арабского "Йакын Инкар" означает "отрицание всего, кроме Всевышнего".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
23 мая 2024 г. 16:18
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
22 мая 2024 г. 19:18
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
24 мая 2024 г. 08:58
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
22 мая 2024 г. 18:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi