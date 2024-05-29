В Кыргызстане задержали девять членов религиозно-экстремистской группы

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Кыргызстана задержали девять членов религиозно-экстремистского течения "Йакын Инкаар".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
"В селе Большевик Ат-Башинского района Нарынской области ГКНБ совместно с УВД Нарынской области в рамках уголовного дела и с санкции суда проведены обысковые мероприятия по местам жительства 9 активных членов религиозно-экстремистского течения "Йакын Инкаар". По результатам следственно-оперативных мероприятий задержаны и водворены в изолятор временного содержания УВД Нарынской области 9 членов "Йакын Инкаар", - говорится в сообщении.
Во время обыска у подозреваемых были обнаружены книги, тетради, брошюры и электронные носители, содержащие информацию "экстремистского характера". "По изъятым материалам назначены судебные экспертизы", - отмечает пресс-центр.
"Йакын Инкар" запрещена в ряде государств Центральной Азии. Ее адепты отказываются от всех современных технологий, не признают никакие государственные институты, ходят в арабской одежде исключительно пешком и считают своей целью построение халифата в отдельно взятой стране.
В переводе с арабского "Йакын Инкар" означает "отрицание всего, кроме Всевышнего".