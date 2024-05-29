Украинский депутат: Мы очень довольны дружественными отношениями с Азербайджаном и оказанной помощью

Мы очень довольны дружественными отношениями с Азербайджаном и оказанной помощью.

Мы очень довольны дружественными отношениями с Азербайджаном и оказанной помощью.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал депутат Верховной Рады Украины, лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

"Восстановление территориальной целостности Азербайджана стало для нас большой радостью, и является примером для многих стран.

Этот успех вдохновил крымскотатарский народ на освобождение своих земель. Наши земли оккупированы. Я считаю, что этот год будет последним годом оккупации. Мы очень довольны дружественными отношениями Азербайджана и Украины, а также оказанной помощью", - сказал он.