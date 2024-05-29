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Украинский депутат: Мы очень довольны дружественными отношениями с Азербайджаном и оказанной помощью

Украинский депутат: Мы очень довольны дружественными отношениями с Азербайджаном и оказанной помощью Мы очень довольны дружественными отношениями с Азербайджаном и оказанной помощью.
В регионе
29 мая 2024 г. 11:07
Украинский депутат: Мы очень довольны дружественными отношениями с Азербайджаном и оказанной помощью

Мы очень довольны дружественными отношениями с Азербайджаном и оказанной помощью.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал депутат Верховной Рады Украины, лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

"Восстановление территориальной целостности Азербайджана стало для нас большой радостью, и является примером для многих стран.

Этот успех вдохновил крымскотатарский народ на освобождение своих земель. Наши земли оккупированы. Я считаю, что этот год будет последним годом оккупации. Мы очень довольны дружественными отношениями Азербайджана и Украины, а также оказанной помощью", - сказал он.

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Версия на английском языке Ukrainian MP: 'We are very pleased with the friendly relations with Azerbaijan and the assistance provided'
Версия на азербайджанском языке Mustafa Cəmil: Azərbaycan və Ukrayna arasındakı dostluqdan, göstərilən yardımlardan çox razıyıq

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