Азербайджанец- военнослужащий ВСУ пропал без вести

Военнослужащий украинской армии азербайджанец Юзбашиев Эмин Асабали оглу пропал без вести в Запорожье.

Военнослужащий украинской армии азербайджанец Юзбашиев Эмин Асабали оглу пропал без вести в Запорожье.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report председатель Конгресса азербайджанцев в городе Кривой Рог Рамзи Рзаев, военнослужащий неделю назад пропал без вести на Запорожском фронте, где проходил службу.

Эмин Юзбашиев родом из Балакянского района, родился и вырос в украинском городе Кривом Роге. В настоящее время Конгресс азербайджанцев в городе Кривой Рог ведет координированную работу с государственными структурами в связи с его поиском.