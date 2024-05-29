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Азербайджанец- военнослужащий ВСУ пропал без вести

Азербайджанец- военнослужащий ВСУ пропал без вести Военнослужащий украинской армии азербайджанец Юзбашиев Эмин Асабали оглу пропал без вести в Запорожье.
В регионе
29 мая 2024 г. 15:23
Азербайджанец- военнослужащий ВСУ пропал без вести

Военнослужащий украинской армии азербайджанец Юзбашиев Эмин Асабали оглу пропал без вести в Запорожье.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report председатель Конгресса азербайджанцев в городе Кривой Рог Рамзи Рзаев, военнослужащий неделю назад пропал без вести на Запорожском фронте, где проходил службу.

Эмин Юзбашиев родом из Балакянского района, родился и вырос в украинском городе Кривом Роге. В настоящее время Конгресс азербайджанцев в городе Кривой Рог ведет координированную работу с государственными структурами в связи с его поиском.

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Версия на английском языке Ukrainian Army soldier of Azerbaijani descent goes missing
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusunda xidmət edən azərbaycanlı hərbçi itkin düşüb

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