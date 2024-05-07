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Гросси: Иран готов к конкретным мерам по контролю за ядерной программой

Гросси: Иран готов к конкретным мерам по контролю за ядерной программой Иран заверил в своей готовности к реализации конкретных мер по контролю за ядерной программой.
В регионе
7 мая 2024 г. 21:47
Гросси: Иран готов к конкретным мерам по контролю за ядерной программой

Иран заверил в своей готовности к реализации конкретных мер по контролю за ядерной программой.

Как передает Report, об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции по возвращении из Тегерана.

"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, например, сказал мне, что они готовы к принятию очень конкретных мер. И я, конечно, приветствую это. Теперь нам предстоит поработать над этим, но заявления в этом отношении очень четкие", - отметил Гросси.

Накануне в ходе встречи с Абдоллахианом глава МАГАТЭ предложил несколько шагов по активизации совместного заявления организации и Тегерана от марта 2023 года, предусматривавшего расширенные возможности по контролю за ядерными объектами исламской республики.

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