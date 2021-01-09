В Минске проходят акции протеста

Локальные акции протеста оппонентов белорусской власти проходят в различных районах Минска.

Локальные акции протеста оппонентов белорусской власти проходят в различных районах Минска.

Как передает Report, об этом сообщает на РИА "Новости".

"Проходит субботний утренний марш жителей района Восток, Слепянка, Степянка и Магистра. Также жители Малиновки и Юго-Запада с самого утра прогулялись маршем, держа в руках бело-красно-белые флаги", - сообщает портал Onliner в Telegram-канале.

Также протестующие вышли на небольшие по численности районные и дворовые марши в Сухарево, Уручье, Лошице. Люди скандируют: "Живе Беларусь!", "Присоединяйся!". О задержаниях пока не сообщается.