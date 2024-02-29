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Швейцарские компании подозреваются в обходе санкций в отношении РФ через Армению

Швейцарские компании подозреваются в обходе санкций в отношении РФ через Армению С началом войны экспорт из Швейцарии в близкие к России страны значительно увеличился. Увеличение экспорта может быть признаком возможного уклонения от санкций. Пример Армении показывает масштабы увеличения экспорта.
В регионе
29 февраля 2024 г. 12:19
Швейцарские компании подозреваются в обходе санкций в отношении РФ через Армению

Экспорт из Швейцарии в близкие к России страны значительно увеличился, что может быть признаком возможного уклонения от санкций в отношении РФ. Пример Армении показывает масштабы увеличения экспорта.

Как передает Report, об этом говорится в материале Швейцарского радио и телевидения SRF.

“С начала вторжения России в Украину и начала войны, западные страны ввели санкции против России. 28 февраля 2022 года Швейцария также приняла санкции ЕС. С тех пор экспорт в Россию был запрещен, за некоторыми исключениями, например, медицинскими товарами", - говорится в статье.

Однако торговля со странами, близкими к России, такими как Армения, Казахстан или Грузия, не подвергается санкциям.

По мнению экономиста из Университета Санкт-Галлена Стефан Легге (Stefan Legge), рост экспорта в эти страны наводит на мысль о наличии в данном случае операций по обходу санкций.

"Швейцарский экспорт в некоторые страны увеличился как раз в тот момент, когда российская армия вторглась в Украину. Кроме того, экспорт из третьих стран в Россию также соответственно увеличился в этот же период. На этом основании вполне можно выстроить некую логическую цепочку косвенных признаков", - считает он.

Особенно показателен в данном случае пример Армении. "Швейцарский экспорт в эту страну, включая фармацевтическую продукцию, не подпадающую под санкции в первый год войны увеличился по сравнению с предыдущим 2021 годом более чем в три раза. При этом экспорт из Армении в Россию увеличился на 198 процентов", - подчеркивается в публикации.

Пересылка товаров через третьи страны, вероятно, также осуществляется через более крупные страны, такие как Китай или Турция. Однако, по мнению экономиста, страны, расположенные под боком у России, годятся для любых обходных операций куда лучше, уже потому, что они и географически и политически довольно близки к Москве.

"Поставить заслон на пути таких обходных операций довольно сложно. Торговля всегда найдет себе лазейку. Тем не менее Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики страны) пытается усиливать и совершенствовать режим контроля", - добавил Легге.

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Версия на английском языке Swiss companies suspected of circumventing anti-Russian sanctions through Armenia

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