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    СМИ: Путчисты захватили командующего турецким флотом Вейселя Кезеля

    Также захвачен военный корабль ВМФ Турции

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Участники попытки государственного переворота в Турции захватили военный корабль и взяли в заложники командующего флотом.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, по информации высокопоставленных источников в греческой армии, участники попытки государственного переворота захватили фрегат турецких ВМФ на базе Гельджюк на южном берегу Мраморного моря.

    Также они взяли в заложники командующего турецким флотом Вейселя Кезеля.

    По данным греческого издания Proto Thema, захвачен корабль F-240 TCG Yavuz.

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