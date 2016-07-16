СМИ: Путчисты захватили командующего турецким флотом Вейселя Кезеля

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Участники попытки государственного переворота в Турции захватили военный корабль и взяли в заложники командующего флотом.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, по информации высокопоставленных источников в греческой армии, участники попытки государственного переворота захватили фрегат турецких ВМФ на базе Гельджюк на южном берегу Мраморного моря.

Также они взяли в заложники командующего турецким флотом Вейселя Кезеля.

По данным греческого издания Proto Thema, захвачен корабль F-240 TCG Yavuz.