СМИ: Программа TRIPP остается одним из приоритетов для США

Программа транспортного коридора TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания") остается одной из приоритетных для США.

Как передает Report, об этом заявил представитель Госдепартамента США в ответ на запрос агентства Armenpress.

"Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему привержена реализации программы TRIPP. Данный проект остается одним из главных приоритетов для Вашингтона, поскольку обладает потенциалом для содействия миру и процветанию на Южном Кавказе и за его пределами, - отметили в Госдепе.

По словам представителя внешнеполитического ведомства США, транспортный коридор TRIPP обеспечит бесперебойную международную и внутреннюю связь в регионе, расширяя возможности для экономического роста.

"Конечные цели программы TRIPP заключаются в укреплении процветания и безопасности Армении и Азербайджана, расширении торговых возможностей США за счет развития региональной торговли и связей, а также создании новых транзитных связей из Центральной Азии и Каспийского региона в Европу", - заключил представитель Госдепа.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа" - 42-километровый участок коридора, который пройдет по территории Армении - ред.) в рамках разблокирования региональных коммуникаций.

Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.