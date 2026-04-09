    Dövlət Departamenti: TRIPP ABŞ üçün prioritetlərdən biri olaraq qalır

    Region
    • 09 aprel, 2026
    • 22:48
    TRIPP ("Beynəlxalq Sülh və Rifah Naminə Tramp Marşrutu") nəqliyyat dəhlizi proqramı ABŞ üçün prioritetlərdən biri olaraq qalır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Armenpress" agentliyinin sorğusuna cavab olaraq ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi bildirib.

    "ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası əvvəlki kimi TRIPP proqramının həyata keçirilməsinə sadiqdir. Bu layihə Vaşinqton üçün əsas prioritetlərdən biri olaraq qalır, çünki Cənubi Qafqazda və onun hüdudlarından kənarda sülh və rifaha kömək etmək potensialına malikdir", - Dövlət Departamentindən qeyd edilib.

    ABŞ-nin xarici siyasət idarəsinin nümayəndəsinin sözlərinə görə, TRIPP nəqliyyat dəhlizi iqtisadi artım imkanlarını genişləndirərək regionda fasiləsiz beynəlxalq və daxili əlaqəni təmin edəcək.

    "TRIPP proqramının son məqsədləri Ermənistan və Azərbaycanın rifahı və təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək, regional ticarət və əlaqələrin inkişafı hesabına ABŞ-nin ticarət imkanlarını genişləndirmək, həmçinin Mərkəzi Asiya və Xəzər regionundan Avropaya yeni tranzit əlaqələri yaratmaqdan ibarətdir", - Dövlət Departamentinin nümayəndəsi deyib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan liderləri ABŞ Prezidentinin iştirakı ilə 7 bənddən ibarət birgə bəyannamə imzalanıb. Bu sənədin bəndlərindən biri regional kommunikasiyaların blokdan çıxarılması çərçivəsində Zəngəzur dəhlizinin ("Tramp marşrutu" - dəhlizin Ermənistan ərazisindən keçəcək 42 kilometrlik hissəsi - red.) işə salınmasına aiddir.

    Bundan əlavə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri "Sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis olunması haqqında Saziş"i paraf ediblər.

