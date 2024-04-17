СМИ: Пашинян откладывает встречи с собственной фракцией в парламенте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян под разными предлогами уже продолжительное время откладывает встречи с депутатами от собственной фракции в Национальном собрании.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян под разными предлогами уже продолжительное время откладывает встречи с депутатами от собственной фракции в Национальном собрании.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

Издание отмечает, что депутаты от "Гражданского договора" ждали Пашиняна после брюссельской встречи 5 апреля, рассчитывая, что тот придет в парламент и даст ответы на все волнующие их вопросы.

Но каждый раз, ссылаясь на занятость, премьер избегает встреч. И дело дошло до того, что депутаты обратились к руководителю фракции Айку Конджоряну, чтобы тот "свел" их с Пашиняном.

Конджорян в ответ заявил, что Пашинян занят, но в ближайшее время придет на встречу.

Напомним, 5 апреля в Брюсселе состоялась встреча с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.