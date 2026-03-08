СМИ: Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи

Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, как у погибшего несколько дней назад духовного лидера страны Али Хаменеи.

Как передает Report, об этом сообщил член Совета экспертов, участвующих в выборе нового лидера исламской республики, слова которого приводит телеканал Al Hadath.

"Мы избрали нового лидера Ирана. Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера", - заявил он.

До последнего времени наиболее вероятным кандидатом на этот пост считался сын погибшего духовного лидера Моджтаба Хаменеи.

Ранее сообщалось, что он, вероятно, получил ранения в результате одной из бомбардировок Ирана.

Напомним, что власти Ирана 1 марта официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи. Отмечается, что аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля в своей резиденции в результате совместной атаки США и Израиля.