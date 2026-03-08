Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    СМИ: Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи

    Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, как у погибшего несколько дней назад духовного лидера страны Али Хаменеи.

    Как передает Report, об этом сообщил член Совета экспертов, участвующих в выборе нового лидера исламской республики, слова которого приводит телеканал Al Hadath.

    "Мы избрали нового лидера Ирана. Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера", - заявил он.

    До последнего времени наиболее вероятным кандидатом на этот пост считался сын погибшего духовного лидера Моджтаба Хаменеи.

    Ранее сообщалось, что он, вероятно, получил ранения в результате одной из бомбардировок Ирана.

    Напомним, что власти Ирана 1 марта официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи. Отмечается, что аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля в своей резиденции в результате совместной атаки США и Израиля.

