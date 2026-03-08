СМИ: Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи
- 08 марта, 2026
- 22:45
Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, как у погибшего несколько дней назад духовного лидера страны Али Хаменеи.
Как передает Report, об этом сообщил член Совета экспертов, участвующих в выборе нового лидера исламской республики, слова которого приводит телеканал Al Hadath.
"Мы избрали нового лидера Ирана. Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера", - заявил он.
До последнего времени наиболее вероятным кандидатом на этот пост считался сын погибшего духовного лидера Моджтаба Хаменеи.
Ранее сообщалось, что он, вероятно, получил ранения в результате одной из бомбардировок Ирана.
Напомним, что власти Ирана 1 марта официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи. Отмечается, что аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля в своей резиденции в результате совместной атаки США и Израиля.