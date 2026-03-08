İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İranın yeni Ali lideri Xamenei soyadını saxlayacaq

    Region
    • 08 mart, 2026
    • 22:44
    İranın yeni Ali lideri Xamenei soyadını saxlayacaq

    İranın yeni Ali liderinin soyadı bir neçə gün əvvəl həlak olmuş ölkənin dini lideri Əli Xameneinin soyadı ilə eyni qalacaq.

    "Report" "Al Hadath"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İslam Respublikasının yeni liderinin seçilməsində iştirak edən Ekspertlər Şurasının üzvü bildirib.

    "Biz (İranın-red) yeni liderini seçdik", - Şura üzvü bildirib. O, əlavə edib ki, Xamenei soyadı da yeni ali liderdə qalacaq.

    Bu yaxınlara qədər həmin vəzifəyə ən çox ehtimal olunan namizədin mərhum Ali lider Əli Xameneinin oğlu Müctəba olduğu hesab olunurdu. Şənbə günü Müctəba Xameneinin İranda baş verən bombardmanlardan birində yaralandığı bildirilirdi.

    Əli Xamenei İranın ali dini lideri İslam Respublikası
    СМИ: Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи

