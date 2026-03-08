İranın yeni Ali lideri Xamenei soyadını saxlayacaq
Region
- 08 mart, 2026
- 22:44
İranın yeni Ali liderinin soyadı bir neçə gün əvvəl həlak olmuş ölkənin dini lideri Əli Xameneinin soyadı ilə eyni qalacaq.
"Report" "Al Hadath"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İslam Respublikasının yeni liderinin seçilməsində iştirak edən Ekspertlər Şurasının üzvü bildirib.
"Biz (İranın-red) yeni liderini seçdik", - Şura üzvü bildirib. O, əlavə edib ki, Xamenei soyadı da yeni ali liderdə qalacaq.
Bu yaxınlara qədər həmin vəzifəyə ən çox ehtimal olunan namizədin mərhum Ali lider Əli Xameneinin oğlu Müctəba olduğu hesab olunurdu. Şənbə günü Müctəba Xameneinin İranda baş verən bombardmanlardan birində yaralandığı bildirilirdi.
Son xəbərlər
23:04
Makron Pezeşkianla regiondakı və Hörmüz boğazındakı vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
22:44
İranın yeni Ali lideri Xamenei soyadını saxlayacaqRegion
22:34
İsrail SEPAH-ın Tehrandakı Kosmik Qüvvələrinin qərargahına zərbə endirdiyini açıqlayıbDigər ölkələr
22:20
Türkiyə Şimali Kiprə 6 ədəd F-16 təyyarəsi yerləşdirəcəkRegion
22:09
Foto
Şəmkirdə qadın sürücü qəza törədib, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİBHadisə
21:59
İran İsrailə qarşı daha bir raket hücumu həyata keçiribDigər ölkələr
21:48
Ağ Ev: Tramp hələ İrana qarşı quru əməliyyatı planlaşdırmırDigər ölkələr
21:25
Səudiyyə Ərəbistanına mərmi düşməsi nəticəsində iki nəfər ölüb, yaralananlar varDigər ölkələr
21:07