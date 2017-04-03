СМИ: На станции метро в Санкт-Петербурге найдено взрывное устройство

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ На станции "Площадь Восстания" в метро Санкт-Петербурга найдено еще одно взрывное устройство, сообщает Report со ссылкой на питерское издание "Фонтанка". Бомба не сработала, сейчас ее обезвреживают.

Ранее стало известно о двух взрывах в петербургской подземке - на станциях "Технологический институт" и "Сенная площадь". В то же время в Национальном антитеррористическом комитете официально заявили об одном взрыве.

По предварительным данным, погибли 10 человек, пострадали около 50. Все станции метрополитена закрыты.