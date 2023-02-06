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СМИ: Москва и Тегеран планируют открыть в Татарстане завод по производству дронов

СМИ: Москва и Тегеран планируют открыть в Татарстане завод по производству дронов Власти России и Ирана рассматривают возможность построить в российском городе Елабуга в Татарстане завод по производству иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
В регионе
6 февраля 2023 г. 02:03
СМИ: Москва и Тегеран планируют открыть в Татарстане завод по производству дронов

Власти России и Ирана рассматривают возможность построить в российском городе Елабуга в Татарстане завод по производству иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, 5 января республику посетила делегация Ирана, где осмотрела пустующую площадку под предполагаемое строительство.

В настоящее время Москва и Тегеран, как утверждают собеседники WSJ, разрабатывают модернизированную модель дрона-камикадзе Shahed-136, которая сможет летать дальше и быстрее. Стороны планируют выпускать на заводе в Татарстане не менее шести тысяч беспилотников в год.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Moskva və Tehran Tatarıstanda dron zavodu açmağı planlaşdırır"

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