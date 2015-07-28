СМИ: Иран возобновит поставки газа в Турцию в течение трех дней

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Экспорт иранского природного газа в Турцию, как ожидается, возобновится в течение трех дней после взрыва на магистральном газопроводе Иран-Турция, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на представителя газового сектора страны.

Report со ссылкой на РИА Новости напоминает, что ранее сообщалось, что на линии магистрального газопровода Иран-Турция в 15 километрах от границы в провинции Агры в ночь на вторник произошел взрыв в результате саботажа. После этого возник пожар, который вскоре был потушен.

"Восьмой участок по транспортировке газа готов сотрудничать (с турецкими специалистами) в решении этой проблемы, которая нарушила работу газопровода Иран-Турция", — цитирует телеканал директора восьмого участка по транспортировке природного газа Ядоллу Байборди.

Байборди добавил, что согласно сообщениям турецких властей, газопровод возобновит свою работу в течение трех следующих дней. Он также пояснил, что газопровод, доставляющий иранский газ в Турцию, на турецкой территории обслуживается компанией BOTAS, которая в данный момент занимается ремонтом поврежденного фрагмента газопровода.

Как сообщает агентство Рейтер, ежегодно Турция получает около 10 миллиардов кубометров иранского газа, что составляет примерно четверть импортируемого страной данного вида топлива. Иран — второй крупнейший поставщик газа в Турцию после России.