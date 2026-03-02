СМИ: Иран сбил американский истребитель над Кувейтом

Переход через турецко-иранскую границу временно закрыт В регионе

Танкер "Президент Гейдар Алиев" вышел в первый рейс после капремонта Инфраструктура

Фото Лейла Алиева приняла участие в показе спектакля "Нефтяной бум улыбается всем" Искусство

Минздрав Ливана сообщил о гибели свыше 30 человек в результате авиаударов Израиля Другие страны

Обломки ракет упали на территорию НПЗ в Кувейте, двое пострадали - ОБНОВЛЕНО Другие страны

МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 239 пожаров, погибли 8 человек Происшествия

В Бейруте в результате израильских ударов погибли 10 человек Другие страны

Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлах" в Ливане Другие страны