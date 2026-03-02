Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Иран сбил американский истребитель над Кувейтом

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 09:30
    СМИ: Иран сбил американский истребитель над Кувейтом

    Иран сбил американский истребитель F-16 в небе над Кувейтом.

    Как передает Report, об этом пишет "Коммерсант", об этом сообщает Tasnim.

    Самолет сбили вооруженные силы Ирана.

    По предварительным данным, оба пилота катапультировались и выжили.

    истребитель F-16 Иран Кувейт Совместная операция Израиля и США Удары по Ирану
    KİV: İran Küveyt üzərində ABŞ qırıcısını vurub
    Media: Iran shoots down US fighter jet over Kuwait

    Последние новости

    10:27

    Переход через турецко-иранскую границу временно закрыт

    В регионе
    10:22

    Танкер "Президент Гейдар Алиев" вышел в первый рейс после капремонта

    Инфраструктура
    10:08
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в показе спектакля "Нефтяной бум улыбается всем"

    Искусство
    10:02

    Минздрав Ливана сообщил о гибели свыше 30 человек в результате авиаударов Израиля

    Другие страны
    09:59

    Обломки ракет упали на территорию НПЗ в Кувейте, двое пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    09:53

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 239 пожаров, погибли 8 человек

    Происшествия
    09:48

    В Бейруте в результате израильских ударов погибли 10 человек

    Другие страны
    09:37

    Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    09:30
    Видео

    СМИ: Иран сбил американский истребитель над Кувейтом

    В регионе
    Лента новостей