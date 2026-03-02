KİV: İran Küveyt üzərində ABŞ qırıcısını vurub
Region
- 02 mart, 2026
- 09:37
İran Küveyt səmasında ABŞ-nin "F-16" qırıcısını vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.
Təyyarəni İran Silahlı Qüvvələri vurub.
İlkin məlumatlara görə, hər iki pilot katapult edib və sağ qalıblar.
