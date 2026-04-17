    Azərbaycan ICAO ilə təlim xidmətlərinə dair razılaşma imzalayıb

    İnfrastruktur
    • 17 aprel, 2026
    • 09:48
    Azərbaycan ICAO ilə təlim xidmətlərinə dair razılaşma imzalayıb

    Azərbaycan və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (ICAO) arasında təlim xidmətlərinə dair razılaşma imzalanıb.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, təşkilatın Mərakeş şəhərində keçirilən 5-ci "Qlobal İcra Dəstəyi Simpoziumu" çərçivəsində nazir müavini Samir Məmmədovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə ICAO Şurasının prezidenti Toşiyuki Onuma və ICAO-nun baş katibi Xuan Karlos Salazar arasında görüş keçirilib.

    Görüşdə Azərbaycan tərəfi ölkəmizdə aviasiyanın inkişafı, eləcə də dayanıqlı aviasiya yanacağı ilə bağlı ACT-SAF proqramı və "Ələt Yaşıl Hava Limanı" layihəsi təşəbbüsləri daxil olmaqla ICAO ilə əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti barədə məlumat verib. Həmçinin ICAO və nazirlik yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi arasında təlim xidmətlərinə dair razılaşma imzalanıb.

    Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə Mərakeşin nəqliyyat və logistika naziri Abdessamad Kayuh arasında da görüş keçirilib. Görüşdə nəqliyyat sahəsində qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər və əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Həmçinin iki ölkə arasında müntəzəm uçuşların açılması və hava əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Mülki aviasiya sahəsində əməkdaşlığın hüquqi çərçivəsinin formalaşdırılması məqsədilə hava əlaqəsi haqqında hökumətlərarası sazişin qısa müddətdə imzalanması barədə razılıq əldə olunub.

    Азербайджан подписал соглашение с ICAO
    Azerbaijan inks deal with ICAO

