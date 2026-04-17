Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Азербайджан подписал соглашение с ICAO

    Инфраструктура
    • 17 апреля, 2026
    • 10:14
    Азербайджан и Международная организация гражданской авиации (ICAO) подписали соглашение об услугах по обучению.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

    Согласно информации, в Марокко в рамках 5-го Глобального симпозиума по поддержке реализации состоялась встреча азербайджанской делегации во главе с заместителем министра Самиром Мамедовым с председателем Совета ICAO Тошиюки Онумой и генеральным секретарем ICAO Хуаном Карлосом Саласаром.

    На встрече азербайджанская сторона представила информацию о развитии авиации в стране, а также о текущем состоянии сотрудничества с ICAO, включая программу ACT-SAF по устойчивому авиационному топливу и инициативы проекта "Зеленый аэропорт Алят". Также подписано соглашение об услугах по обучению между ICAO и Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана.

    Помимо этого, состоялась встреча азербайджанской делегации с министром транспорта и логистики Марокко Абдессамадом Каюхом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам в сфере транспорта, представляющим взаимный интерес, обсуждены перспективы расширения сотрудничества.

    Международная организация гражданской авиации Министерство цифрового развития и транспорта
    Фото
