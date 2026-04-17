Азербайджан подписал соглашение с ICAO

Азербайджан и Международная организация гражданской авиации (ICAO) подписали соглашение об услугах по обучению.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, в Марокко в рамках 5-го Глобального симпозиума по поддержке реализации состоялась встреча азербайджанской делегации во главе с заместителем министра Самиром Мамедовым с председателем Совета ICAO Тошиюки Онумой и генеральным секретарем ICAO Хуаном Карлосом Саласаром.

На встрече азербайджанская сторона представила информацию о развитии авиации в стране, а также о текущем состоянии сотрудничества с ICAO, включая программу ACT-SAF по устойчивому авиационному топливу и инициативы проекта "Зеленый аэропорт Алят". Также подписано соглашение об услугах по обучению между ICAO и Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана.

Помимо этого, состоялась встреча азербайджанской делегации с министром транспорта и логистики Марокко Абдессамадом Каюхом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам в сфере транспорта, представляющим взаимный интерес, обсуждены перспективы расширения сотрудничества.