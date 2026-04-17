    Cənubi Koreya Hörmüz boğazından yan keçərək Qırmızı dənizlə neft tədarük edən ilk ölkə oldu

    Energetika
    • 17 aprel, 2026
    • 09:52
    Cənubi Koreyanın xam neft daşıyan gəmisi ilk dəfə Hörmüz boğazından yan keçərək Qırmızı dəniz vasitəsilə alternativ marşrutdan uğurla keçib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "JoongAng Daily" qəzeti Dəniz Nəqliyyatı və Balıqçılıq Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Bu hadisə Hörmüz boğazının faktiki olaraq blokadaya alınması fonunda dolama marşrutun istifadəsinin ilk təsdiqi oldu.

    Nazirlik bunu Seulun İran ətrafında davam edən gərginlik şəraitində Yaxın Şərqdən sabit enerji tədarükünün təmin edilməsi üçün gördüyü tədbirlərin effektivliyinin sübutu adlandırıb.

    Daha əvvəl Cənubi Koreya hökuməti bildirmişdi ki, Seul Hörmüz boğazına alternativ marşrutlar axtarmağa davam edəcək, çünki boğazdan gəmilərin hərəkəti hələ də blokadadadır.

    Hörmüz boğazı Neft tankeri Qırmızı dəniz Cənubi Koreya
    Южная Корея первой использовала Красное море для поставок нефти в обход Ормуза
    S. Korean oil tanker clears Red Sea in first since Hormuz blockade

    Son xəbərlər

    13:21

    Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilər

    Xarici siyasət
    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    12:56

    Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:56

    Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdır

    Region
    12:56

    Almaniya ilə Azərbaycan arasında sənədlərin səfirliklər tərəfindən leqallaşdırılması tam dayandırılıb

    Xarici siyasət
    12:56

    Fatih Birol: "Qlobal enerji bazarı Hörmüzün bağlanmasının fəsadlarını yetərincə qiymətləndirmir"

    Energetika
