Южная Корея первой использовала Красное море для поставок нефти в обход Ормуза

Южнокорейское судно с сырой нефтью впервые успешно прошло по альтернативному маршруту через Красное море, минуя Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом сообщает газета JoongAng Daily со ссылкой на министерство морского транспорта и рыболовства.

Этот случай стал первым подтверждением использования обходного маршрута на фоне фактической блокировки Ормузского пролива.

В ведомстве назвали прецедент свидетельством эффективности мер Сеула по обеспечению стабильных поставок энергоресурсов с Ближнего Востока в условиях сохраняющейся напряженности вокруг Ирана.

Ранее правительство Южной Кореи сообщало, что Сеул продолжит искать альтернативные Ормузскому маршруты, поскольку передвижение судов по проливу до сих пор остается заблокированным.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе, однако 15 апреля, заявил об открытии Ормузского пролива для сохранения отношений с Китаем. Фактического подтверждения данного решения не было представлено.

Одновременно с этим Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что ВМС страны продолжают блокаду иранских портов и Ормузского пролива.