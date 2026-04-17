"Liverpul" doqquz futbolçusu ilə yollarını ayırmağa hazırdır
Futbol
- 17 aprel, 2026
- 10:32
İngiltərənin "Liverpul" klubu yayda doqquz futbolçusu ilə yollarını ayırmağa hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Telegraph" nəşri məlumat yayıb.
Mersisayd təmsilçisi mövsümün sonunda Məhəmməd Salah və Endryu Robertsonla vidalaşacaq. Kalvin Remzi və Ris Uilyamsın müqavilələrinin müddəti yayda bitir.
Son ölkə çempionunun Co Qomes, Aleksis Makallister, Harvi Elliott, Kertis Cons və Federiko Kyeza ilə əməkdaşlığa son verəcəyi gözlənilir.
Xatırladaq ki, "Liverpul"da baş məşqçi Arne Slotun da gələcəyi sual altındadır.
