    Azərbaycanda külək enerjisi istehsalı 26 dəfə artıb

    Energetika
    • 17 aprel, 2026
    • 10:05
    Azərbaycanda külək enerjisi istehsalı 26 dəfə artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda istilik elektrik stansiyalarında 6 milyard 991 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.

    Bu barədə "Report" Energetika Nazirliyinin bu ilin birinci rübü üzrə açıqladığı elektrik enerjisi göstəriciləri ilə bağlı operativ məlumatlarında deyilir.

    Bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 672,7 milyon kVt/saat və ya 10,6 % çoxdur.

    Hesabat dövründə su elektrik stansiyalarında 510,5 milyon kVt/saat (-23,8 %), digər mənbələr üzrə isə 414,5 milyon kVt/saat (+ 2,3 dəfə) elektrik enerjisi istehsal edilib.

    Bu dövrdə külək elektrik stansiyalarında 247,7 milyon kVt/saat (+26,1 dəfə), günəş elektrik stansiyalarında 91,3 milyon kVt/saat (-18,8 %) elektrik enerjisi istehsal edilib.

    Bu ilin ilk rübündə Bərk Məişət Tullantılarının Yandırılması Zavodunda isə 75,5 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da 2025-ci ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə 13,6 milyon kVt/saat və ya 22 % çoxdur.

    Yaşıl enerji Energetika Nazirliyi
    В Азербайджане производство ветровой энергии в I квартале выросло на 26%
    Azerbaijan's wind power output surges 26-fold

