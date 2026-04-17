Azərbaycanda külək enerjisi istehsalı 26 dəfə artıb
- 17 aprel, 2026
- 10:05
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda istilik elektrik stansiyalarında 6 milyard 991 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.
Bu barədə "Report" Energetika Nazirliyinin bu ilin birinci rübü üzrə açıqladığı elektrik enerjisi göstəriciləri ilə bağlı operativ məlumatlarında deyilir.
Bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 672,7 milyon kVt/saat və ya 10,6 % çoxdur.
Hesabat dövründə su elektrik stansiyalarında 510,5 milyon kVt/saat (-23,8 %), digər mənbələr üzrə isə 414,5 milyon kVt/saat (+ 2,3 dəfə) elektrik enerjisi istehsal edilib.
Bu dövrdə külək elektrik stansiyalarında 247,7 milyon kVt/saat (+26,1 dəfə), günəş elektrik stansiyalarında 91,3 milyon kVt/saat (-18,8 %) elektrik enerjisi istehsal edilib.
Bu ilin ilk rübündə Bərk Məişət Tullantılarının Yandırılması Zavodunda isə 75,5 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da 2025-ci ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə 13,6 milyon kVt/saat və ya 22 % çoxdur.