    В Азербайджане производство ветровой энергии в I квартале выросло на 26%

    • 17 апреля, 2026
    • 10:22
    В Азербайджане производство ветровой энергии в I квартале выросло на 26%

    В январе-марте текущего года на тепловых электростанциях Азербайджана произведено 6 млрд 991 млн кВт/ч электроэнергии, что на 672,7 млн кВт/ч или на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованных оперативных данных Министерства энергетики за первый квартал текущего года.

    За отчетный период на гидроэлектростанциях произведено 510,5 млн кВт/ч электроэнергии (-23,8%), а из других источников - 414,5 млн кВт/ч (+2,3 раза).

    За этот период на ветроэлектростанциях произведено 247,7 млн кВт/ч электроэнергии (+26,1%), а на солнечных электростанциях - 91,3 млн кВт/ч (-18,8%).

    В первом квартале текущего года Мусоросжигательный завод твердых бытовых отходов произвел 75,5 млн кВт/ч электроэнергии, что на 13,6 млн кВт/ч или на 22% больше, чем в январе-марте 2025 года.

    Баррак: Вашингтон и Анкара в скором времени урегулируют вопрос санкций

    Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество на Южном Кавказе

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPP

    Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

    Шахбазов призвал увеличить инвестиции в нефть и газ для безопасности рынка

