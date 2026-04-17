В Азербайджане производство ветровой энергии в I квартале выросло на 26%

В январе-марте текущего года на тепловых электростанциях Азербайджана произведено 6 млрд 991 млн кВт/ч электроэнергии, что на 672,7 млн кВт/ч или на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованных оперативных данных Министерства энергетики за первый квартал текущего года.

За отчетный период на гидроэлектростанциях произведено 510,5 млн кВт/ч электроэнергии (-23,8%), а из других источников - 414,5 млн кВт/ч (+2,3 раза).

За этот период на ветроэлектростанциях произведено 247,7 млн кВт/ч электроэнергии (+26,1%), а на солнечных электростанциях - 91,3 млн кВт/ч (-18,8%).

В первом квартале текущего года Мусоросжигательный завод твердых бытовых отходов произвел 75,5 млн кВт/ч электроэнергии, что на 13,6 млн кВт/ч или на 22% больше, чем в январе-марте 2025 года.