    СМИ: Иран не примет участие в саммите по Газе в Египте

    В регионе
    • 12 октября, 2025
    • 14:53
    СМИ: Иран не примет участие в саммите по Газе в Египте

    Иран не примет участие в "саммите мира", который состоится 13 октября в египетском Шарм-эль-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

    По его информации, несмотря на приглашение, никто из представителей иранских властей не собирается лететь в Египет для участия в саммите.

    Отметим, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.

    Иран Шарм-эль-Шейх прекращение огня сектор Газа саммит мира
    İran Misirdə keçiriləcək "Sülh Sammiti"ndə təmsil olunmayacaq
    Media: Iran won't attend Gaza summit in Egypt

