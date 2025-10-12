СМИ: Иран не примет участие в саммите по Газе в Египте
12 октября, 2025
- 14:53
Иран не примет участие в "саммите мира", который состоится 13 октября в египетском Шарм-эль-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По его информации, несмотря на приглашение, никто из представителей иранских властей не собирается лететь в Египет для участия в саммите.
Отметим, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.
