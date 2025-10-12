İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İran Misirdə keçiriləcək "Sülh Sammiti"ndə təmsil olunmayacaq

    Region
    • 12 oktyabr, 2025
    • 15:49
    İran Misirdə keçiriləcək Sülh Sammitində təmsil olunmayacaq

    İran nümayəndələri oktyabrın 13-də Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin imzalanması münasibətilə keçiriləcək "Sülh Sammiti"nə qatılmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, dəvətə baxmayaraq, İran hökumətinin nümayəndələrinin heç biri sammitdə iştirak etmək üçün Misirə uçmağı planlaşdırmır.

    Qeyd edək ki, İsrail və HƏMAS Misirin vasitəçiliyi ilə atəşkəs razılaşmasına nail olub. Razılaşma oktyabrın 10-da İsrail qoşunlarının Qəzza zolağından qismən çıxarılmasından sonra qüvvəyə minib.

    СМИ: Иран не примет участие в саммите по Газе в Египте
    Media: Iran won't attend Gaza summit in Egypt

