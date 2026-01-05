İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Bayram günlərində təcili tibbi yardıma 27 mindən çox müraciət daxil olub

    Sağlamlıq
    • 05 yanvar, 2026
    • 14:30
    Bayram günlərində təcili tibbi yardıma 27 mindən çox müraciət daxil olub

    Bayram günlərində (dekabrın 31-dən yanvarın 5-dək) təcili tibbi yardım xidmətinə ümumilikdə, 27 min 779 çağırış daxil olub.

    TƏBİB-dən "Report"a verilən məlumata görə, onlardan 14 min 449-u Bakı, 13 min 330-u isə bölgələr üzrə qeydə alınıb.

    Təcili tibbi yardım xidmətinə müraciət edənlərdən ümumilikdə 2 193 nəfər müxtəlif tibb müəssisələrinə hospitalizasiya olunub, digərlərinə isə yerində zəruri yardım göstərilib. Hospitalizasiya olunanlardan 1 077-si Bakı, 1 116-sı isə bölgələr üzrə olub.

    Qeyd edək ki, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidmətinə ən çox çağırış 2026-ci il yanvarın 1-də Bakı şəhəri üzrə qeydə alınıb. Qeyd olunan tarixdə müraciət sayı gün ərzində 3 101 təşkil edib ki, bu da son illərin müraciət sayı ilə müqayisədə rekord göstərici hesab olunur.

    bayram günləri TƏBİB təcili tibbi yardım xidməti cağırış
    В праздничные дни в скорую помощь поступило более 27 тыс. обращений

    Son xəbərlər

    15:29

    Elvin Məmmədov: "Neftçi"nin təklif etdiyi müqavilənin şərtləri əlverişli idi"

    Futbol
    15:25

    Pərviz Şahbazov Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    15:21

    Səhiyyə işçilərinin əməkhaqqına əlavələrlə bağlı yenilik tətbiq edilib

    Sosial müdafiə
    15:21
    Foto
    Video

    Masazırda avtomobil yolu əsaslı təmir olunur

    İnfrastruktur
    15:19

    Azərbaycanda bayram günlərində avtoqəzalarda 8 nəfər ölüb, 6-sı xəsarət alıb

    Hadisə
    15:17

    Rusiyada Latın Amerikasından 40 kq kokain qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    15:08

    Ötən il 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Qarabağ
    15:05

    Orban: ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyəti enerji bazarlarına müsbət təsir göstərəcək

    Digər ölkələr
    14:56

    "Monako"nun vingeri karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirə bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti