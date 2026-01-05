В праздничные дни в скорую помощь поступило более 27 тыс. обращений
Здоровье
- 05 января, 2026
- 14:47
В праздничные дни (с 31 декабря по 5 января) в службу скорой медицинской помощи поступило 27 779 вызовов, из них 14 449 в Баку, а 13 330 - в регионах.
Как сообщили Report в TƏBİB, среди обратившихся 2 193 человека были госпитализированы в различные медицинские учреждения, остальным была оказана помощь на месте. Из госпитализированных 1 077 приходится на Баку, а 1 116 - на регионы.
Отметим, что наибольшее количество вызовов в службу скорой и неотложной медицинской помощи было зарегистрировано 1 января 2026 года по городу Баку. В указанную дату число обращений в течение дня составило 3 101, что считается рекордным показателем по сравнению с числом обращений за последние годы.
