    СМИ: Иран может открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля

    Иран может открыть Ормузский пролив в четверг или пятницу в случае достижения рамочного соглашения о прекращении огня.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

    "Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме в четверг или пятницу в преддверии встречи американских и иранских официальных лиц в Пакистане", - отмечает агентство.

    Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив Соединенные Штаты Америки (США) Иран Пакистан
    KİV: İran Hörmüz boğazını aprelin 10-a qədər aça bilər
    Media: Iran may reopen Strait of Hormuz on April 9 or 10

