СМИ: Иран может открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля

Иран может открыть Ормузский пролив в четверг или пятницу в случае достижения рамочного соглашения о прекращении огня.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме в четверг или пятницу в преддверии встречи американских и иранских официальных лиц в Пакистане", - отмечает агентство.