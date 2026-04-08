СМИ: Иран может открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля
В регионе
- 08 апреля, 2026
- 16:17
Иран может открыть Ормузский пролив в четверг или пятницу в случае достижения рамочного соглашения о прекращении огня.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
"Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме в четверг или пятницу в преддверии встречи американских и иранских официальных лиц в Пакистане", - отмечает агентство.
