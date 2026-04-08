KİV: İran Hörmüz boğazını aprelin 10-a qədər aça bilər
Region
- 08 aprel, 2026
- 16:23
İran atəşkəs barədə çərçivə sazişi əldə olunacağı təqdirdə aprelin 9-u və ya 10-da Hörmüz boğazını aça bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
"İran ABŞ və İran rəsmilərinin Pakistandakı görüşü ərəfəsində cümə axşamı və ya cümə günü Hörmüz boğazını məhdud və nəzarət olunan rejimdə aça bilər", - agentlik qeyd edib.
17:03
Den Keyn: İranda silah zavodlarının 90 %-i məhv edilibDigər ölkələr
17:01
Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd olubFutbol
16:59
Foto
Teymur Musayev V "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibi ilə görüşübDaxili siyasət
16:55
GECF: Ötən il Azərbaycanda qaz hasilatı 2 %-dən çox artıbEnergetika
16:54
Azərbaycan idmançıları yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatında yarışacaqlarFərdi
16:54
Foto
Azərbaycan və Qazaxıstan XİN başçıları İranla ABŞ arasında atəşkəsi alqışlayıblar - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
16:51
Avropa İttifaqı İran-ABŞ atəşkəsi ilə bağlı ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirirDigər ölkələr
16:49
"Marsel"in baş məşqçisi Habib Beyenin evi qarət edilibFutbol
16:47