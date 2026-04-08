İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Region
    • 08 aprel, 2026
    • 16:23
    KİV: İran Hörmüz boğazını aprelin 10-a qədər aça bilər

    İran atəşkəs barədə çərçivə sazişi əldə olunacağı təqdirdə aprelin 9-u və ya 10-da Hörmüz boğazını aça bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "İran ABŞ və İran rəsmilərinin Pakistandakı görüşü ərəfəsində cümə axşamı və ya cümə günü Hörmüz boğazını məhdud və nəzarət olunan rejimdə aça bilər", - agentlik qeyd edib.

    СМИ: Иран может открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля
    Media: Iran may reopen Strait of Hormuz on April 9 or 10

