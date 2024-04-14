СМИ: Иран может нанести удар по Иордании, если она будет препятствовать атаке на Израиль

Иран следит за действиями Иордании и может нанести удар по территории королевства, если оно будет препятствовать атаке исламской республики на Израиль.
Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Fars, которое считается близким к Корпусу стражей исламской революции.
"Вооруженные силы Ирана во время атаки на Израиль тщательно следят за действиями Иордании, которая станет следующей целью, если попытается вмешаться", - говорится в сообщении агентства.
Fars также утверждает, что перед атакой власти Ирана направили "необходимые предупреждения" соседним странам, в том числе Иордании.
Ранее сообщалось, что десятки иранских беспилотников пролетают над южными провинциями Ирака в сторону израильской территории. Несущие боевые заряды дроны, запущенные из Ирана, были замечены и над территорией Иордании.