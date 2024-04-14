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СМИ: Иран может нанести удар по Иордании, если она будет препятствовать атаке на Израиль

СМИ: Иран может нанести удар по Иордании, если она будет препятствовать атаке на Израиль Иран следит за действиями Иордании и может нанести удар по территории королевства, если оно будет препятствовать атаке исламской республики на Израиль.
В регионе
14 апреля 2024 г. 02:57
СМИ: Иран может нанести удар по Иордании, если она будет препятствовать атаке на Израиль

Иран следит за действиями Иордании и может нанести удар по территории королевства, если оно будет препятствовать атаке исламской республики на Израиль.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Fars, которое считается близким к Корпусу стражей исламской революции.

"Вооруженные силы Ирана во время атаки на Израиль тщательно следят за действиями Иордании, которая станет следующей целью, если попытается вмешаться", - говорится в сообщении агентства.

Fars также утверждает, что перед атакой власти Ирана направили "необходимые предупреждения" соседним странам, в том числе Иордании.

Ранее сообщалось, что десятки иранских беспилотников пролетают над южными провинциями Ирака в сторону израильской территории. Несущие боевые заряды дроны, запущенные из Ирана, были замечены и над территорией Иордании.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İordaniya İsrailə hücumun qarşısını alsa, İran bu ölkəni vura bilər

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