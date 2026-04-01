СМИ: Глава судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи погиб при авиаударе

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи был убит в результате одного из авиаударов по иранской столице Тегерану.

    Как передает Report, об этом сообщил арабский телеканал Al Hadath.

    Согласно данным источников, "поступают сведения о том, что глава судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи погиб в Тегеране".

    На данный момент официальные представители иранского руководства не выступали с какими-либо заявлениями относительно этой информации.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Голам Хосейн Мохсени Эджеи

