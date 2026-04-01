СМИ: Глава судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи погиб при авиаударе
- 01 апреля, 2026
- 03:20
Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи был убит в результате одного из авиаударов по иранской столице Тегерану.
Как передает Report, об этом сообщил арабский телеканал Al Hadath.
Согласно данным источников, "поступают сведения о том, что глава судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи погиб в Тегеране".
На данный момент официальные представители иранского руководства не выступали с какими-либо заявлениями относительно этой информации.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.