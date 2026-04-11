СМИ: Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за разногласий по контролю над Ормузом

Переговоры между США и Ираном в Пакистане зашли в тупик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times.

По словам источников, обсуждение вопроса о возобновлении работы пролива остается камнем преткновения. В частности, Иран настаивает на том, чтобы сохранить свой контроль над водным путем и взимать плату с судов, проходящих через него.

Помимо этого, иранские переговорщики отказываются от идей о "совместном контроле", несмотря на встречу высокого уровня вице-президента США Джей Ди Вэнса со спикером парламента Ирана Мохаммедом-Багером Галибафом.

Отметим, что начавшиеся днем в Исламабаде переговоры между США, Ираном и Пакистаном продолжились вечером того же дня. Ряд иранских СМИ писали, что результативности переговоров мешают чрезмерные требования, выдвинутые Вашингтоном.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.