    СМИ: Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за разногласий по контролю над Ормузом

    В регионе
    • 11 апреля, 2026
    • 23:06
    Переговоры между США и Ираном в Пакистане зашли в тупик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом.

    Как передает Report, об этом пишет Financial Times.

    По словам источников, обсуждение вопроса о возобновлении работы пролива остается камнем преткновения. В частности, Иран настаивает на том, чтобы сохранить свой контроль над водным путем и взимать плату с судов, проходящих через него.

    Помимо этого, иранские переговорщики отказываются от идей о "совместном контроле", несмотря на встречу высокого уровня вице-президента США Джей Ди Вэнса со спикером парламента Ирана Мохаммедом-Багером Галибафом.

    Отметим, что начавшиеся днем в Исламабаде переговоры между США, Ираном и Пакистаном продолжились вечером того же дня. Ряд иранских СМИ писали, что результативности переговоров мешают чрезмерные требования, выдвинутые Вашингтоном.

    Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.

    Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке
    KİV: ABŞ-İran danışıqları Hörmüz boğazına nəzarət məsələsində fikir ayrılıqlarına görə dalana dirənib

    Последние новости

    18:10
    Фото

    Доступ к Большой Мярдякянской крепости ограничен из-за частичного обрушения

    Искусство
    18:09
    Фото

    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в Анталье

    Индивидуальные
    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    Лента новостей