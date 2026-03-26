СМИ: Более 1 млн комбатантов мобилизованы в Иране на случай наземной операции США
- 26 марта, 2026
- 22:45
Более миллиона иранских комбатантов были мобилизованы для ответных действий в случае наземной операции США.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный военный источник.
"В связи с растущими предположениями о возможности США начать наземную операцию на территории Ирана, среди иранских бойцов растет волна энтузиазма по созданию исторического ада для американцев на иранской земле", - говорится в заявлении.
Источник отметил, что в последние дни также наблюдается массовый интерес иранской молодежи к участию в ответных военных действиях против США и Израиля.
"США хотят открыть Ормузский пролив с помощью тактики самоубийства и саморазрушения; это нормально. Мы готовы как к реализации их стратегии самоубийства, так и к тому, чтобы пролив оставался закрытым", - добавил военный источник.