    В регионе
    • 26 марта, 2026
    • 22:45
    СМИ: Более 1 млн комбатантов мобилизованы в Иране на случай наземной операции США

    Более миллиона иранских комбатантов были мобилизованы для ответных действий в случае наземной операции США.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный военный источник.

    "В связи с растущими предположениями о возможности США начать наземную операцию на территории Ирана, среди иранских бойцов растет волна энтузиазма по созданию исторического ада для американцев на иранской земле", - говорится в заявлении.

    Источник отметил, что в последние дни также наблюдается массовый интерес иранской молодежи к участию в ответных военных действиях против США и Израиля.

    "США хотят открыть Ормузский пролив с помощью тактики самоубийства и саморазрушения; это нормально. Мы готовы как к реализации их стратегии самоубийства, так и к тому, чтобы пролив оставался закрытым", - добавил военный источник.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Иранские комбатанты
    KİV: ABŞ-nin quru əməliyyatı ehtimalına qarşı İranda 1 milyondan çox döyüşçü səfərbər edilib
    Последние новости

    Лента новостей