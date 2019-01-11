В Армении зафиксирован первый случай смерти от "свиного гриппа"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Армении зарегистрирован первый случай смерти от вируса "свиного гриппа" (H1N1).

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил гендиректор национального центра по контролю и предотвращению заболеваний минздрава Армении Артавазд Ванян.

"В этом году зарегистрирован один случай смерти. Умерла женщина, пораженная вирусом H1N1. Она страдала также другими заболеваниями", - сказал Ванян журналистам.

"В настоящее время за медпомощью обратились 1251 человек, 693 человека получают стационарное лечение", - отметил Ванян.

Ранее в Армении было выявлено более 10 случаев заболевания "свиным гриппом".

В Грузии число скончавшихся от "свиного гриппа" достигло 14 человек.