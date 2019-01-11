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    В Армении зафиксирован первый случай смерти от "свиного гриппа"

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Армении зарегистрирован первый случай смерти от вируса "свиного гриппа" (H1N1).

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил гендиректор национального центра по контролю и предотвращению заболеваний минздрава Армении Артавазд Ванян.

    "В этом году зарегистрирован один случай смерти. Умерла женщина, пораженная вирусом H1N1. Она страдала также другими заболеваниями", - сказал Ванян журналистам.

    "В настоящее время за медпомощью обратились 1251 человек, 693 человека получают стационарное лечение", - отметил Ванян.

    Ранее в Армении было выявлено более 10 случаев заболевания "свиным гриппом"

    В Грузии число скончавшихся от "свиного гриппа" достигло 14 человек. 

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