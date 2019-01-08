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    В Армении выявлено более 10 случаев заболевания "свиным гриппом"

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Армении выявлено более 10 случаев заболевания "свиным гриппом".

    Как сообщает Report, об этом пишут армянские СМИ. 

    Комментируя эту информацию начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике министерства здравоохранения Армении Лиана Торосян заявила: "Давайте не называть его "свиной грипп". Сейчас, как в Европе, так и в Армении, распространен обычный сезонный грипп H1N1".

    Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила сегодня, что по положению на 8-е января в поликлиники обратились 642 гражданина, из которых у 597 диагностировано острое респираторное заболевание. 

    Отметим, в Грузии число скончавшихся от гриппа достигло 11 человек. 

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