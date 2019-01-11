В Грузии число умерших от "свиного гриппа" достигло 14 человек

https://report.az/storage/news/b5fb76f6cf2240ad731bc65970ee9707/6572ba55-ac46-438f-a1c3-f1aee451eb60_292.jpg
Тбилиси. 11 января. REPORT.AZ/ В одном из медицинских центров грузинского города Кутаиси от вируса гриппа погиб 24-летний молодой человек.
Как сообщает грузинское бюро Report, причиной смерти пациента, имя которого не разглашается, стал вирус гриппа А (H1N1) "свиной грипп".
По словам врачей, молодой человек поздно обратился в больницу.
Напомним, что до этого случая в соседней Грузии от "свиного гриппа" скончались 13 человек.
News DepartmentАвтор новости