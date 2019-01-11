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    В Грузии число умерших от "свиного гриппа" достигло 14 человек

    Тбилиси. 11 января. REPORT.AZ/ В одном из медицинских центров грузинского города Кутаиси от вируса гриппа погиб 24-летний молодой человек.

    Как сообщает грузинское бюро Report, причиной смерти пациента, имя которого не разглашается, стал вирус гриппа А (H1N1) "свиной грипп".

    По словам врачей, молодой человек поздно обратился в больницу.

    Напомним, что до этого случая в соседней Грузии от "свиного гриппа" скончались 13 человек.

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