В Грузии число умерших от "свиного гриппа" достигло 14 человек

Тбилиси. 11 января. REPORT.AZ/ В одном из медицинских центров грузинского города Кутаиси от вируса гриппа погиб 24-летний молодой человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной смерти пациента, имя которого не разглашается, стал вирус гриппа А (H1N1) "свиной грипп".

По словам врачей, молодой человек поздно обратился в больницу.

Напомним, что до этого случая в соседней Грузии от "свиного гриппа" скончались 13 человек.