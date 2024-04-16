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Словацкий эксперт: В Украине нас ждет долгосрочный конфликт

Словацкий эксперт: В Украине нас ждет долгосрочный конфликт Риск распространения военных действий в Украине на регион растет с каждым днем.
В регионе
16 апреля 2024 г. 13:20
Словацкий эксперт: В Украине нас ждет долгосрочный конфликт

Риск распространения военных действий в Украине на регион растет с каждым днем.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил словацкий эксперт Йозеф Грабина.

По его словам, конфликт между Россией и Украиной перешел на новый этап - противостояния России и Запада: "Мы видим, что долгосрочная политика РФ направлена на продолжение широкомасштабной войны. Страна все больше переходит к военной экономике. Ее военно-промышленный комплекс работает на полную мощность".

Грабина отмечает, что украинцы в настоящее время ищут способы справиться с сильным давлением России: "С другой стороны, союзники по мере возможностей стараются оказать поддержку Украине. Мы видим усилия коалиции и Франции по обеспечению безопасности северной границы Украины с Беларусью. Предпринимаются попытки размещения украинских войск на юге и востоке, главным образом в Донецкой области, где у России больше возможностей для проведения операций".

Эксперт подчеркивает, что несмотря на некоторые разногласия между странами ЕС и союзниками по НАТО, Запад намерен наращивать и оказывать долгосрочную поддержку Украине. Тем не менее, он отмечает, что поддержка Киева в некотором роде будет опираться на индивидуальные усилия и политику отдельных субъектов, таких как Франция и Польша.

"Исходя из сказанного, мы ожидаем долгосрочного конфликта. С ростом участия западных стран возможность дальнейшей эскалации становится реальностью. И мы видим, что ни одна из сторон не готова к мирным переговорам", - заключил Грабина.

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Версия на английском языке Slovak expert: 'Long-term conflict awaits us in Ukraine'
Версия на азербайджанском языке Slovakiyalı ekspert: Ukraynada bizi uzunmüddətli münaqişə gözləyir

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