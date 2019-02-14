Следующий саммит по Сирии может пройти в Турции

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести следующий саммит по Сирии в Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом турецкий лидер заявил в ходе трехсторонней встречи с российским и иранским лидерами.

"Мы с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным и с господином (президентом Ирана Хасаном) Рухани пришли к согласию, что хотим продолжить наши совещания в рамках этого саммита. Мы поделились нашими соображениями с президентами, что хотим провести следующую встречу в последующие месяцы в Турции", - сказал Эрдоган по итогам саммита.