Следующее заседание Совета глав стран СНГ пройдет в 2026 году в Туркменистане

Очередное заседание Совета глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Туркменистане.

Как передает Report, об этом сообщают таджикские СМИ.

"Рассматриваем как свидетельство уважения и доверия к Туркменистану", - заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, комментируя переход председательства в СНГ в 2026 году.

Он также назвал главные цели председательства Туркменистана в СНГ - содействие и укрепление партнерства на пространстве Содружества, рост благосостояния и качества жизни народов стран СНГ.

Отметим, что сегодня в столице Таджикистана проходи саммит глав государств СНГ.