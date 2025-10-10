Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Следующее заседание Совета глав стран СНГ пройдет в 2026 году в Туркменистане

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 12:50
    Следующее заседание Совета глав стран СНГ пройдет в 2026 году в Туркменистане

    Очередное заседание Совета глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Туркменистане.

    Как передает Report, об этом сообщают таджикские СМИ.

    "Рассматриваем как свидетельство уважения и доверия к Туркменистану", - заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, комментируя переход председательства в СНГ в 2026 году.

    Он также назвал главные цели председательства Туркменистана в СНГ - содействие и укрепление партнерства на пространстве Содружества, рост благосостояния и качества жизни народов стран СНГ.

    Отметим, что сегодня в столице Таджикистана проходи саммит глав государств СНГ.

    Туркменистан Сердар Бердымухамедов саммит СНГ
    MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası Türkmənistanda keçiriləcək
    Next meeting of CIS Heads of State Council to be held in Turkmenistan in 2026

    Последние новости

    13:28

    Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города Эйлат

    В регионе
    13:26

    Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФ

    Другие страны
    13:24

    В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%

    Финансы
    13:24

    Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в Баку

    В регионе
    13:18

    Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГ

    В регионе
    13:18

    Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октября

    Другие страны
    13:17

    Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 года

    ИКТ
    13:17

    Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

    В регионе
    13:13

    Новый законопроект "О государственных услугах" принят в первом чтении

    Милли Меджлис
    Лента новостей