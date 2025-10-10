Следующее заседание Совета глав стран СНГ пройдет в 2026 году в Туркменистане
Очередное заседание Совета глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Туркменистане.
Как передает Report, об этом сообщают таджикские СМИ.
"Рассматриваем как свидетельство уважения и доверия к Туркменистану", - заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, комментируя переход председательства в СНГ в 2026 году.
Он также назвал главные цели председательства Туркменистана в СНГ - содействие и укрепление партнерства на пространстве Содружества, рост благосостояния и качества жизни народов стран СНГ.
Отметим, что сегодня в столице Таджикистана проходи саммит глав государств СНГ.
